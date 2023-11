Consegnato al Prefetto di Modena il Rapporto Unicef 2023

Come di consueto nella mattinata di oggi, nella ricorrenza del 34° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, una rappresentanza di bambini delle scuole elementari Palestrina e Saliceto Panaro, accompagnati dai loro insegnanti e dai rappresentanti provinciali dell’U.N.I.C.E.F., sono stati ricevuti dal Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, per la consegna del Rapporto dell’Associazione per l’anno 2023.

Nel corso dell’incontro i bambini hanno illustrato i contenuti del Rapporto dedicato alla condizione dell’infanzia nel mondo in un periodo, come quello che stiamo vivendo, dove, nei territori interessati da guerre e carestie, i diritti dei bambini sono violati, provocando sofferenze, malattie, privazioni e sovente la morte.

I bambini hanno poi a turno letto alcune riflessioni che hanno preparato nell’ambito di un progetto didattico sul tema delle “parole”, che possono ferire, possono offendere, ma che, nel contempo, quando sono “gentili”, possono essere uno straordinario mezzo attraverso il quale esprimere le proprie emozioni e diventare strumento di relazione positiva con gli altri.

Sono state, inoltre, elencate, da parte dei rappresentanti dell’UNICEF, le iniziative dell’Associazione, che a Modena è particolarmente attiva nello sviluppo di attività di assistenza e di soccorso.

Il Prefetto ha ascoltato con molto interesse le illustrazioni dei bambini, sottolineando l’importanza delle iniziative di sensibilizzazione sui temi della tutela dell’infanzia, e ha colloquiato con loro sulla forza delle parole, quelle che arrivano a tutti, quelle che toccano il cuore.