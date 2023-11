Sventata truffa a Bologna: anziana si insospettisce e allerta il 113

Nella tarda mattinata di ieri, sabato 18 novembre, è stata sventata una truffa a danno di anziani a Bologna, in Largo Nigrisoli.

Nello specifico un signore di 85 anni stava per consegnare un’ingente somma di denaro ad un uomo che, spacciandosi al telefono come un avvocato, riferiva che il figlio rischiava di essere denunciato a seguito di un incidente e che per non incorrere in sanzioni penali avrebbe dovuto consegnare 10.000 €.

L’uomo raccoglieva quindi i contanti ed usciva di casa per recarsi all’appuntamento in zona Ospedale Maggiore, ma a quel punto la moglie si insospettiva e chiamava la linea 113 spiegando l’accaduto. La sala operativa immediatamente inviava una Volante.

Giunti prontamente sul posto, gli Agenti riuscivano a rintracciare il signore prima che questi incontrasse il truffatore e lo rendevano edotto di quanto stava accadendo.

Non essendosi presentato nessuno all’appuntamento e non risultando dunque la truffa consumata, gli Agenti lasciavano l’uomo in compagnia del figlio, nel frattempo giunto sul posto.