San Prospero, incontro pubblico sui percorsi e i nuovi modelli organizzativi della sanità locale

Incontro pubblico a San Prospero sui percorsi e i modelli organizzativi della sanità locale: l’appuntamento con “Nuovi servizi per nuovi bisogni”, format ideato dall’Azienda USL di Modena in collaborazione con i Comuni per presentare direttamente ai cittadini l’offerta sanitaria sul territorio, è per lunedì 20 novembre, alle ore 18.30, all’Auditorium Volmer Fregni in via I maggio 16/b.

Dopo l’introduzione a cura del Sindaco di San Prospero Sauro Borghi e della Direttrice del Distretto di Mirandola Annamaria Ferraresi, Giuseppe Licitra della Direzione medica del Santa Maria Bianca di Mirandola proporrà una panoramica delle progettualità ospedaliere, successivamente il focus sarà incentrato su due reparti: Medicina Interna, con la relazione del Direttore Fabio Gilioli, e Ortopedia e Traumatologia, con l’intervento del Direttore Calogero Alfonso.

Spazio anche all’offerta territoriale, con gli interventi di Margherita Di Pietro, Medico di medicina generale, e Mary Guerzoni, Responsabile organizzativo delle Case della Comunità del Distretto di Mirandola.