L’attaccante neroverde Chiara Beccari è stata eletta Best Italian Girl Player Under 21

In occasione della conferenza stampa del Golden Boy 2023 che si è tenuta ieri presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte, Chiara Beccari è stata eletta Best Italian Girl Player Under 21.

L’attaccante neroverde, classe 2004, che ha già fatto il suo esordio nella Nazionale Maggiore partecipando inoltre al Mondiale di Nuova Zelanda e Australia la scorsa estate, verrà premiata il 4 Dicembre durante la serata del Gran Galà di Tuttosport che si terrà a Torino.

Il prestigioso riconoscimento viene conquistato per la seconda volta da una calciatrice del Sassuolo: il precedente riguarda la vittoria del 2021 di Martina Tomaselli.