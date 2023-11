Festa dell’albero 2023, dal 21 al 27 novembre sono previste tante iniziative nelle scuole guastallesi

Anche quest’anno, come sempre, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Guastalla ha proposto alle scuole di festeggiare la Festa dell’Albero con varie iniziative che coinvolgono i bambini e i ragazzi. Questa giornata, proposta da Legambiente nella data convenzionale del 21 novembre e sostenuta dall’Amministrazione comunale guastallese, nasce come un’occasione per celebrare gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita.

“Come nelle edizioni precedenti – spiega l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni – abbiamo invitato gli istituti scolastici di Guastalla ad aderire alla Festa dell’Albero 2023, proponendo attività con le proprie classi per ricordare l’importanza della natura e del suo rispetto, nelle modalità che ciascuna scuola ha ritenuto più opportuno”.

Nella mattinata di martedì 21 novembre, dunque, diverse scuole guastallesi celebreranno questo bene prezioso per la vita dell’uomo e della terra con diverse iniziative. Al Nido d’Infanzia Comunale Iride le sezioni dei grandi si recheranno, alle ore 10.00, al Parco Pertini per leggere un libro e cantare alcune canzoni sotto un albero mentre alle ore 11.00, presso la Scuola dell’Infanzia Comunale Arcobaleno, è prevista una lettura condivisa nel parco della scuola dove è stata appena piantumata una quercia donata dalle famiglie dei bambini e bambine usciti lo scorso anno scolastico.

All’Istitituo Ferrante Gonzaga – Scuola Primaria del plesso di Guastalla Centro, alle 10.30 si dà il via a canti di gruppo, all’esposizione dell'”Urban knitting”, una suggestiva decorazione degli alberi della scuola con fili di lana e alla decorazione generale festosa delle piante. Alla stesso ora, bambini e ragazzi dell’Istituto San Orsola di Guastalla si ritroveranno in cortile per un momento di condivisione sull’importanza degli alberi nella vita del pianeta. Verrà poi inaugurato il murales realizzato in questi ultimi mesi sul tema “Amicizia e lealtà”, dove è stato rappresentato un grande albero che ha, come foglie, le bandiere di diverse nazioni. L’iniziativa rientra nel progetto educativo “Le radici mettono le ali!”.

Alle ore 11.30 circa, nel plesso della Primaria di San Martino tutte le classi svolgeranno delle attività a tema e predisporranno una piccola mostra dei loro elaborati. Alle 12.00 circa nel plesso della Primaria di Pieve festeggeranno l’albero con varie attività in cortile. Nel pomeriggio, alle 15.30, la Scuola d’Infanzia Santi Innocenti di San Rocco inviterà i genitori e insieme ai bambini pianteranno nel giardino alcune piante.

Il giorno successivo, mercoledì 22 novembre, è la volta della Scuola d’Infanzia Minelli Borella di San Giacomo che, alle ore 10, dopo un breve momento in assemblea, vedrà i bambini spostarsi in giardino per la piantumazione di un nuovo albero che andrà ad arricchire il parco verde della scuola.

Giovedì 23 novembre, alle 10, alla Scuola dell’Infanzia Pietro Benassi di San Martino i bambini e le bambine illustreranno le esperienze svolte durante il progetto dedicato alla figura dell’albero e, supportati dalla madrelingua inglese, realizzeranno delle attività in lingua .

Venerdì 24 novembre, alle ore 10, alla Scuola d’Infanzia di San Girolamo si terrà una piccola celebrazione dell’albero presente in giardino con i bambini della sezione infanzia.

Infine, lunedì 27 novembre, tra le 9.30 e le 11.00, al Polo dell’infanzia Bambin Gesù di Pieve verrà donata ai bambini della sezione 5 anni una delle piante messe a disposizione dal progetto “METTIAMO RADICI AL FUTURO”, in una sorta di parallelismo di crescita/continuità del proprio percorso educativo che proseguirà oltre la scuola dell’infanzia. L’iniziativa trova un legame forte con i diritti dei bambini, di cui ricorrono l’anniversario nella giornata del 20 novembre.

Sindaco e assessori della Giunta comunale si sono organizzati perché in ogni scuola sia presente uno di loro per assistere alle attività proposte da bambini e insegnanti.

Ricordiamo che domenica 19 novembre, presso il Municipio di Guastalla, lato via Gonzaga, dalle ore 11.00 alle 12.00 ci sarà la distribuzione delle piante forestali prenotate nell’ambito del progetto “METTIAMO RADICI PER IL FUTURO”.