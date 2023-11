39enne di Casalgrande arrestato per spaccio

Entrava e, dopo qualche minuto, usciva in maniera reiterata da una casa. Una condotta sospetta quella notata dai carabinieri della tenenza di Scandiano che, all’ennesimo movimento, l’hanno fermato sottoponendolo a controlli. In sua disponibilità 5 grammi di cocaina che occultava all’interno di un pacchetto di sigarette che, alla vista dei carabinieri tentava di disfarsi gettandolo a terra, e la somma di oltre 800 euro in banconote di vario taglio.

La successiva perquisizione domiciliare, permetteva di rinvenire ulteriori 18 grammi di cocaina, una dose di oltre 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, occultati nella cappa della cucina. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno arrestato in flagranza un 39enne domiciliato a Casalgrande, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

