Sospese le autorizzazioni ad un bar-ristorante di Medicina

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno eseguito un decreto di sospensione delle autorizzazioni per la durata di cinque giorni, nei confronti di un pubblico esercizio. Il provvedimento è stato emesso dal Vicario del Questore di Bologna, a seguito di un’informativa dei Carabinieri che di recente erano intervenuti per sedare risse e tranquillizzare soggetti pregiudicati e dediti all’abuso di sostanze alcoliche che frequentavano assiduamente il locale, costituendo un problema per la normale clientela e soprattutto per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il decreto di sospensione delle autorizzazioni è stato notificato al titolare del locale nella giornata del 15 novembre 2023.