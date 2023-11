Reggio Emilia: riqualificata la palestra Menozzi di Villa Sesso

Inaugura oggi la rinnovata palestra Virginio Menozzi di Villa Sesso (via Enrico Ferri 14), che la scorsa estate è stata interessata da lavori di riqualificazione ed efficientamento impiantistico eseguiti dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia. La struttura, attualmente gestita dalla polisportiva Pegaso, permette ora ai agli sportivi di godere di una palestra rinnovata, confortevole e adeguata alle necessità tecniche di più discipline. Grazie agli interventi realizzati, per un investimento di circa 100mila euro, l’impianto è pronto per diventare infatti un polo attrattivo e un centro di ambito comunale e provinciale, adeguato per ospitare campionati di livello superiore, in particolare per quanto riguarda la pallacanestro e il basket in carrozzina, offrendo inoltre un impianto di qualità per la pallavolo.

All’inaugurazione partecipano il sindaco Luca Vecchi, l’assessora allo Sport Raffaella Curioni, il presidente della Fondazione per lo sport Mauro Rozzi e la direttrice della stessa Fondazione, Silvia Signorelli.

“Quella della palestra di Villa Sesso è una ulteriore e importante riqualificazione di un impianto sportivo di quartiere, messo a disposizione delle tante squadre giovanili della città, che anche grazie a questi lavori potranno contare su uno spazio rinnovato e più efficiente sia da un punto di vista performativo che dell’accessibilità complessiva”, hanno detto il sindaco Luca Vecchi e l’assessora allo Sport, Raffaella Curioni.

“Questa realizzazione – hanno aggiunto – è un impegno preso e mantenuto con lo sport di base, in collaborazione con la Fondazione per lo Sport, mettendo risorse dedicate per l’efficientamento complessivo degli impianti sportivi della città. Nelle prossime settimane, inoltre, saremo in grado di mettere a gara il bando per la nuova pista polivalente prevista sempre a Villa Sesso, per aumentare ulteriormente il patrimonio sportivo della nostra città. Saranno diverse le discipline che potranno essere ospitate in questa nuova struttura, che avrà funzioni dedicate allo sport, ma anche all’intrattenimento culturale e socio ricreativo di questo importante polo sportivo e sociale”.

Ogni mese la struttura di Villa Sesso è frequentata da circa un migliaio di persone tra sportivi e studenti delle scuole del territorio, che ora potranno fare sport in un luogo adeguato, rispettoso dei più recenti canoni di sicurezza e delle politiche legate all’ambiente. Tra gli interventi eseguiti anche la sistemazione delle criticità legate alla pavimentazione, grazie al riutilizzo dell’innovativo parquet smontabile precedentemente utilizzato al Palabigi dalla Pallacanestro Reggiana.

Sono stati installati inoltre i nuovi canestri, le protezioni certificate per lo svolgimento delle gare in sicurezza e un nuovo impianto da pallavolo.

Nel corso dei mesi estivi, nell’ambito del progetto di Re-lamping realizzato in collaborazione con Iren Smart Solution, la palestra Menozzi è stata tra le dieci della città interessate dai lavori di efficientamento energetico: vi sono infatti state installate nuove luci a Led che permetteranno una migliore illuminazione e, allo stesso tempo, un risparmio di costi e di emissioni di anidride carbonica nell’aria.