“Mettiamo radici per il Futuro” : domenica a Guastalla distribuzione delle piante forestali prenotate

Nell’ambito del progetto “METTIAMO RADICI PER IL FUTURO”, chiunque abbia effettuato la prenotazione di piante forestali entro il 15 novembre potrà ritirarle domenica prossima (19 novembre) presso il Municipio di Guastalla, lato via Gonzaga, dalle ore 11.00 alle 12.00.

Poi nella settimana dal 21 al 28 novembre l’assessorato all’ambiente festeggerà, come sempre, la festa dell’albero con le scuole di ogni ordine e grado.

IL PROGETTO REGIONALE “METTIAMO RADICI PER IL FUTURO”

Anche quest’anno la Regione Emilia Romagna si impegna nel progetto “Mettiamo radici per il Futuro” rendendo disponibili gratuitamente piante forestali da mettere a dimora.

L’obiettivo di questa importante iniziativa rivolta ai cittadini e sostenuta dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Guastalla, è fare diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia attraverso la messa a dimora di 4,5 milioni di alberi in più entro il 2025, uno per ciascuno dei suoi abitanti.

“Confermiamo come sempre l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Guastalla per l’ambiente e anche quest’anno, in occasione della festa dell’albero, abbiamo pensato ad una iniziativa per i cittadini” afferma l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni.

Perché aderire al progetto “METTIAMO RADICI PER IL FUTURO”?

Piantare alberi è un’azione che possiamo fare tutti. Alberi collocati nel terreno giusto e ben curati, crescono al meglio delle loro potenzialità, permettendo di immagazzinare CO2 e attenuare la crisi climatica, abbattere le polveri sottili (PM10 e PM 2,5), contenere i picchi di temperatura, attutire i rumori del traffico, produrre ossigeno e rendere più gradevole il paesaggio in cui viviamo.

Le piante, che potevano essere prenotate solo dai residenti del comune di Guastalla, dovranno essere piantate all’interno delle rispettive proprietà, quindi non in aree pubbliche, di uso pubblico o di terzi diversi dal richiedente.