Nato a Napoli il 21 dicembre 1962, ha iniziato la sua carriera al Reparto Mobile di Genova, per poi prestare servizio per 20 anni, di cui 5 come dirigente, alla Digos di Napoli. È stato poi Vicario del Questore a Pesaro e a Salerno.

Al comando prima della Questura di Ferrara e poi di quella di Reggio Emilia dal novembre 2017 ha ricoperto il ruolo di Questore a Perugia.

Promosso Dirigente generale di pubblica sicurezza nel dicembre 2021, ha infine ricoperto l’incarico di Questore di Padova.