I Gov’t Mule domenica al Teatro Celebrazioni di Bologna

Alla soglia dei trent’anni di attività e con due candidature ai Grammy Awards – la prima nel 2003 per la migliore performance strumentale rock per Sco-Mule e la seconda quest’anno, con Heavy Load Blues selezionato per il miglior album blues tradizionale – i Gov’t Mule arrivano in Italia e aprono il loro “Peace… Like a River World Tour 2023” al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Il concerto, in programma domenica 19 novembre alle ore 20.30, prevede i brani dell’ultimo disco della band statunitense, Peace… Like a River, pubblicato lo scorso giugno dalla celebre etichetta Fantasy Records.

Prodotto dal frontman della formazione, il chitarrista e cantante Warren Haynes, e dal music producer John Paterno, l’album accosta struttura e spontaneità, a cui si aggiunge una ricchezza musicale che va oltre il genere blues rock, e sino a toccare sonorità country, folk e soul.

