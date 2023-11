Esercitazione regionale dei Vigili del fuoco per il contrasto al rischio acquatico

Si è conclusa nella giornata odierna la vasta esercitazione programmata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna, incentrata sulle “Attività di Contrasto al Rischio Acquatico”, nelle acque del fiume Po antistanti il porto fluviale di Boretto.

Dal 14 al 17 novembre, oltre un centinaio di Vigili del fuoco appartenenti a tutti i Comandi provinciali ed alla Direzione Regionale, si sono addestrati nell’ampio tratto fluviale che scorre tra Viadana e Guastalla.

All’addestramento hanno preso parte soccorritori fluviali ed acquatici e conduttori di unità nautiche.

Presente in tutte le giornate il Responsabile operativo regionale CRA, CR Luca Pergetti, che ha coordinato gli istruttori ed i referenti provinciali: oltre alle consuete manovre di soccorso, è stato simulato anche di recupero di abitanti bloccati ai piani superiori delle abitazioni in caso di allagamenti.

Sul posto presente anche l’unita di crisi locale UCL che fungeva da collegamento tra le imbarcazioni, il personale impegnato in acqua e la sala operativa provinciale 115.

Il Direttore Regionale Francesco Notaro, insieme al Comandante Antonio Anencchini, hanno preso parte ad alcuni addestramenti, esprimendo parole di vivo compiacimento a tutti i partecipanti, sottolineando la rilevanza del soccorso tecnico in ambito acquatico oggigiorno sempre più ricorrente.