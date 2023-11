Cuoghi (FdI): “Con la bretella Campogalliano-Sassuolo occorre procedere senza indugi e senza ulteriori ritardi”

Il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi commenta così l’approvazione di una mozione in Consiglio Comunale a Modena che vorrebbe la revisione e perciò il rinvio del progetto.

“Sebbene la mozione in sé non abbia valore sull’avanzamento dei lavori, spiega il consigliere, è comunque emblematico come il pd in questa regione continui a fare il doppio gioco sull’argomento, promettendo la bretella alle imprese, ma ritrattando le promesse per stringere l’occhio ai possibili alleati alle prossime elezioni amministrative. Oltre che un evidente segno di debolezza che spinge a fare massa con le posizioni più sinistre, questo atteggiamento rischia di rallentare la fase di acquisizione delle aree, in procinto di partire.

Pertanto – conclude Cuoghi – sto predisponendo formale interrogazione al Presidente Bonaccini e all’Assessore Colla per sapere se la posizione della regione è quella di fermare i lavori come vorrebbe il pd di Modena o affiancare il governo nazionale nella realizzazione dell’infrastruttura”.