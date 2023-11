Apre i battenti “Sassuolo on Ice”

Si avvicina il mese di dicembre e, con esso, gli appuntamenti che accompagneranno Sassuolo per tutte le festività e oltre. Il primo ad aprire i battenti sarà “Sassuolo on Ice”, la pista sul ghiaccio in piazzale Della Rosa che sarà aperta al pubblico già da domani, sabato 18 novembre, alle ore 15,30.

La pista, che rimarrà aperta fino a domenica 21 gennaio 2024, seguirà i seguenti orari:

Giorni feriali: 15:30 – 19:30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Giorni festivi e prefestivi: 10:30 – 13:00 / 15:00 – 22:00 domenica chiusura alle ore 20:30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Info (Whatsapp): Sonny 392 307 5920 – Sandy 345 452 9056