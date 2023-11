Apertura di stagione per lo storico Teatro San Prospero di Reggio Emilia

Domenica 19 novembre alle ore 17:00, presso lo storico Teatro San Prospero di Via Guidelli a Reggio Emilia, arriva uno spettacolo unico ed emozionante per tutta la famiglia. “Peter Pan. Lo spettacolo catturerà l’immaginazione dei grandi e dei piccoli, portando sul palco un mondo di fantasia e magia.

Questo spettacolo, adatto ai bambini dai 4 anni in su, presenta la coppia di personaggi più amati di sempre: Capitan Uncino e Spugna. I due protagonisti lasceranno il pubblico senza fiato con le loro gag esilaranti, lazzi travolgenti e scene rocambolesche. Sarà un’esperienza indimenticabile per tutti!

I registi hanno studiato nei minimi dettagli ogni aspetto dello spettacolo per assicurare una perfetta combinazione di divertimento e intrattenimento. Gli attori (Fortuna Russo, Elisa Donelli, Marco Rovacchi e gli stessi Tirabassi e Bartoli) con la loro maestria e talento, porteranno in vita i personaggi di Peter Pan in maniera coinvolgente e sorprendente.

Non perdete l’opportunità per l’unica data su Reggio Emilia di partecipare a questa magica avventura teatrale! Unitevi a noi il 19 novembre alle ore 17:00 al Teatro San Prospero per un incontro indimenticabile con Peter Pan, Capitan Uncino e Spugna.

Pochi i posti ancora rimasti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattate il Teatro San Prospero al numero di telefono 342.1791236 o scrivete a biglietteria@teatrosanprospero.it