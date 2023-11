30° anniversario di fondazione del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Reggio Emilia

Il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia festeggia tre decenni di attività. Il 13 ottobre il Salone delle Feste di Correggio ha ospitato una vivace serata organizzata per celebrare il 30° anniversario della fondazione del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Reggio Emilia.

Si tratterebbe in realtà del 31esimo anniversario, la nascita del coordinamento risale al 1992, il ritardo è dovuto alla pandemia e a tutte le altre emergenze recenti che hanno visto impegnato il personale di Protezione Civile con costanza e dedizione. Così, si è deciso di organizzare la festa per il “30 +1”, in un momento di minor pressione.

Hanno preso parte all’evento centinaia di volontari delle varie associazioni che fanno parte del Coordinamento, accolte dal nuovo Presidente del Coordinamento Provinciale, Alessandro Sandrolini. Con lui, il sindaco di Correggio Fabio Testi, il Prefetto Maria Rita Cocciufa, l’Onorevole Ilenia Malavasi, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e Rita Nicolini, Direttrice dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Sul palco è stato dato grande risalto anche alle aziende che in questo ultimo periodo di grandi emergenze hanno dato un notevole contributo materiale al Coordinamento, come la SAER elettropompe di Guastalla, la Banjo Europe di Reggio Emilia e la Compagnia Arcieri La Meridiana di Luzzara.

Per l’occasione, nel vasto Salone correggese è stata allestita una vasta mostra dei mezzi impiegati dalle varie associazioni e delle nuove strumentazioni donate dalle aziende partecipanti.

Il risultato? Una piacevole serata colorata da tante divise diverse unite sotto la stessa bandiera, il Coordinamento Provinciale, che le riunisce tutte per poter rispondere prontamente alle richieste di intervento in caso di emergenze o monitoraggio sul territorio.

Il compleanno è servito anche come momento di ringraziamento per i volontari impegnati negli eventi alluvionali che hanno colpito la Romagna ed il nostro Appennino negli scorsi mesi. Per la grande occasione, hanno partecipato alla festa i Volontari dell’Associazione di Protezione Civile e il Sindaco Tassinari del Comune di Dovadola ed i Sindaci dei Comuni reggiani direttamente interessati dalle calamità provocate dalle fortissime piogge di maggio e giugno.

Hanno contribuito alla serata numerosi benefattori, Associazioni come il Lions Club di Sant’Ilario d’Enza, aziende e attività locali che hanno contribuito alla serata con generose offerte e donazioni. Numerosi sono stati gli aiuti a 360° per realizzare un anniversario dedicato tutto al Volontariato, il coronamento di un impegno durato oltre trent’anni.

Messo in archivio l’anniversario, ora si guarda avanti. Le porte delle realtà di Protezione Civile reggiane sono sempre aperte.

Chiunque fosse interessato a partecipare alle attività di Protezione Civile nel nostro territorio, può informarsi nell’associazione presente nella sua area di residenza; lì riceverà tutte le informazioni sulle attività che si svolgono e i corsi per potersi specializzare. La macchina di Protezione Civile è sempre pronta ad intervenire anche grazie ad un costante lavoro di formazione e preparazione, attraverso corsi ed esercitazioni che si svolgono periodicamente durante l’anno.