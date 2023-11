19 novembre, Giornata del Ricordo delle Vittime della Strada. Nell’ultimo anno oltre 2.600 incidenti in provincia di Modena

Il 19 novembre è la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, occasione per riflettere e ricordare quale dovrebbe essere l’impegno comune di tutti gli utenti della strada: il senso di responsabilità. L’Azienda USL di Modena si avvicina a questa data importante ricordando le sue azioni per sensibilizzare sull’importanza di una guida sicura e l’attivazione, nell’ambito del Protocollo provinciale in tema di incidenti stradali, di un percorso di supporto e assistenza psicologica ai familiari e ai superstiti di incidenti stradali portatori di gravi menomazioni residue. Per loro è possibile rivolgersi ad uno psicologo del centro di Psicologia clinica per attività di consultazione-valutazione, counselling e psicoterapia individuale, di gruppo e familiare.

Per accedere al percorso di assistenza è necessario richiedere la prescrizione al proprio Medico di medicina generale e prenotare l’appuntamento telefonando ad uno dei centri di Psicologia clinica della provincia elencati alla pagina: www.ausl.mo.it/psicologia-clinica

Le informazioni sul percorso di assistenza psicologica sono disponibili alla pagina:

www.ausl.mo.it/supporto-psicologico-incidenti-stradali

Monitoraggio degli incidenti: i numeri

Il servizio di Epidemiologia dell’Azienda USL di Modena ha elaborato un monitoraggio provinciale che, basandosi sui dati forniti dall’Istat, analizza l’andamento degli incidenti sul territorio. In provincia tra il 1992 e il 2022 il numero di episodi, feriti e decessi per tutte le classi di età, dopo un picco registrato nel 2000, ha cominciato a registrare un calo a partire dal 2005. Un andamento simile si registra a livello regionale. Fondamentale, in questo senso, il forte impegno che le istituzioni centrali e locali e le associazioni di volontariato hanno profuso per promuovere la sicurezza stradale, portando a comportamenti più responsabili e al maggior uso dei sistemi di sicurezza.

Nel 2022, anno segnato da una netta ripresa della mobilità post-Covid, si sono verificati nella provincia di Modena 2.614 incidenti stradali (+5,9% rispetto all’anno precedente); le vittime sono state 40 (-16,7%) e i feriti 3.410 (+8,1%). Rispetto al dato pre-pandemico del 2019 gli incidenti (-0,6%), gli infortunati (-2,7%) e i morti (-29,8%) fanno registrare, nel complesso, una riduzione; un andamento analogo si osserva a livello regionale. I valori sono complessivamente in crescita rispetto al 2021, ma ancora inferiore rispetto il 2019 per i feriti e in particolari per i morti (rispettivamente -2,7% e -29,8%). Il numero di incidenti appare di poco inferiore a quello registrato nel 2019 (-0,6%).

La distribuzione percentuale mostra che nel 2022 gli incidenti avvengono con maggior frequenza sulle strade urbane (73,1%), valore simile si registra a livello regionale, allo stesso modo sulle strade urbane si concentra il maggior numero di vittime (40%). Sulle autostrade si registrano il 3,1% degli incidenti e il 15% dei deceduti.

In provincia di Modena ogni anno più di 5.100 persone fanno ricorso al Pronto soccorso in seguito ad un trauma da incidente stradale; la maggior parte è concentrata nella fascia d’età dei 19-49enni in entrambi i generi e sono più elevati tra gli uomini rispetto alle donne in tutte le classi. I tassi specifici mostrano un picco nelle classi d’età dei più giovani: tra i 14-18 anni il tasso è del 10,8% e tra i 19-34enni sale al 13,5%. A partire dai 35 anni cala e risale leggermente tra i 75-84 anni tra gli uomini; resta più alto tra gli uomini rispetto alle donne in tutte le fasce d’età.

Secondo i dati 2021-2022 della sorveglianza PASSI in provincia (sistema di monitoraggio nazionale a cui partecipa anche l’Ausl di Modena) la quasi totalità (99%) delle persone 18-69enni intervistate usa sempre il casco quando va in motocicletta, scooter o motorino. Solo il 52% degli intervistati ha riferito, invece, di indossare le cinture quando viaggia in auto sui sedili posteriori, valore comunque in linea con quello regionale e statisticamente superiore a quello nazionale.

L’evento di domenica 19 in centro a Modena

In occasione della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, anche l’Ausl di Modena sarà presente alla ‘Manifestazione delle Croci’ in piazza Torre, sotto la Ghirlandina, organizzata dalla sede di Modena dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Alle ore 16, presso la Sala Storica di Rappresentanza del Comune di Modena, è in programma un momento istituzionale di ricordo delle vittime, a cui seguirà la consegna di alcuni riconoscimenti a persone ed enti particolarmente impegnati nel sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale. Alle 17.30, in piazza Torre, autorità e cittadini si uniranno ai familiari delle vittime della strada modenesi in un percorso simbolico tra 600 croci illuminate, mentre una voce leggerà i nomi delle persone decedute. Alle 18 si terrà la Santa Messa in Duomo in ricordo delle vittime.