Spezzato è il cuore della bellezza, spettacolo Premio Ubu 20/21, sabato al Troisi di Nonantola

Sabato 18 novembre prende il via la stagione del Teatro Troisi di Nonantola che si realizza per il quarto anno consecutivo grazie alla collaborazione tra il Comune e ATER Fondazione. La Piccola Compagnia Dammacco apre la stagione portando in scena Spezzato è il cuore della bellezza, storia di un triangolo amoroso – lui, lei, l’altra – che è valso al regista che lo ha ideato, scritto e diretto, Mariano Dammacco, il prestigioso Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica. In scena Serena Balivo (Premio Ubu 2017 come miglior attrice under 35) incanta il pubblico nella sua magistrale interpretazione di entrambe le protagoniste.

Il lavoro di creazione della compagnia è partito da alcune domande sull’amore e su come questo sentimento, fondamentale nella vita umana, possa trasformarsi, degenerare, tradire i desideri e le aspettative di chi lo vive. Lo spettacolo racconta la storia di una triade amorosa, e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo.

In scena, Serena Balivo dà corpo e voce alle due donne protagoniste della storia e accanto a lei appaiono gli intermezzi onirici di Erica Galante, la figura muta dell’uomo, presenza simbolica di una personalità che è stata presente nella vita delle due donne.

Info e prenotazioni tramite: e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it – telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria – messaggio WhatsApp al numero: 333 2401798