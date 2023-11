Sabato a Carpi divieto di transito e sosta in piazzale Ramazzini lato ovest

L’Amministrazione comunale informa che sabato 18 novembre, per lo svolgimento di una manifestazione, il lato ovest di piazzale Ramazzini (lato ex-mercato coperto) sarà temporaneamente interdetto al traffico e alla sosta: i divieti, con rimozione forzata, saranno in vigore dalle 14 alle 19. L’area in questione sarà transennata. Segnaletica stradale sul posto.