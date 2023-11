Furgone incastrato nel sottopasso di via Orazio a Modena

È rimasto incastrato nel sottopassaggio col suo furgone mentre percorreva il manufatto ed è stato sanzionato, quindi, dalla Polizia locale di Modena. Non aveva fatto i conti con l’altezza del mezzo, un Peugeot Boxer, il 22enne alla guida che intorno alle ore 4.30 della notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 stava circolando in via Orazio, in direzione del centro città.

All’uomo, originario dell’India e residente in provincia di Reggio Emilia, è stata contestata la violazione amministrativa dell’articolo 141 del Codice della strada, perché non è stato in grado di conservare il controllo del veicolo in presenza di un ostacolo prevedibile. Il verbale ammonta a 56 euro. Il furgone, che trasportava elementi di arredo, è rimasto seriamente danneggiato e per liberare l’asfalto dai resti della carrozzeria è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.