Ancora chiusure programmate su A1, A14, Tangenziale di Bologna

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PIACENZA SUD-FIDENZA E DELL’ENTRATA DI PIACENZA SUD. CHIUSA IN MODALITA’ CONTINUATIVA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica dei giunti sul viadotto “Arda”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI DOMENICA 19 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 20 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fidenza, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. L’area di servizio “Arda ovest” e l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest”, saranno chiuse nella stessa notte, rispettivamente con orario 19:00-5:00 e 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Fidenza;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud verso Bologna: Fidenza;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud verso Milano: Basso Lodigiano (si ricorda la chiusura dell’entrata della stazione di Fiorenzuola, verso Bologna e Milano, dalle 21:00 di domenica 19 alle 5:00 di venerdì 24 novembre, in modalità continuativa).

DALLE 21:00 DI DOMENICA 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 NOVEMBRE, IN MODALITA’ CONTINUATIVA

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata verso Bologna e Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Fidenza;

verso Milano: Piacenza sud (si ricorda che, dalle 21:00 di domenica 19 alle 5:00 di lunedì 20 novembre e dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 novembre, sarà chiuso il tratto Piacenza sud-Fidenza verso Bologna, con contestuale chiusura dell’entrata di Piacenza sud in entrambe le direzioni; pertanto, in tali fasce orarie, in alternativa alla chiusura dell’entrata di Fiorenzuola verso Milano, si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano).

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fidenza, verso Bologna. Si precisa che la stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

L’area di servizio “Arda ovest” e l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest”, saranno chiuse nella stessa notte, rispettivamente con orario 19:00-5:00 e 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Fidenza;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud verso Bologna: Fidenza;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud verso Milano: Basso Lodigiano (si ricorda la chiusura dell’entrata della stazione di Fiorenzuola verso Bologna e Milano, fino alle 5:00 di venerdì 24 novembre).

A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO A13 VERSO ANCONA/PESCARA

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 16, alle 6:00 di venerdì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso Ancona/Pescara.

Di conseguenza, sarà contestualmente chiuso anche il Raccordo di Casalecchio, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona/Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio è chiusa in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso la A14, per attività nell’ambito della ricostruzione del sottovia della stazione.

TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI: TRA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 5 QUARTIERE LAME E TRA GLI SVINCOLI 5 QUARTIERE LAME E 6 CASTELMAGGIORE VERSO SAN LAZZARO

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 17 ALLE 6:00 DI SABATO 18 NOVEMBRE E DALLE 22:00 DI DOMENICA 19 ALLE 6:00 DI LUNEDI’ 20 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 Via del Triumvirato e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 Via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: Via del Triumvirato, Via Emila Ponente, Via Ducati, Viale De Gasperi, Viale Togliatti, Viale Sabena, Via Manzi, Via Marco Polo, Via Cristoforo Colombo e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame.

Si ricorda che lo svincolo 4bis Aeroporto è chiuso in entrata verso San Lazzaro, per consentire manutenzione del viadotto sul fiume Reno.

DALLE 22:00 DI SABATO 18 ALLE 6:00 DI DOMENICA 19 NOVEMBRE:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Via Fabbri, Via Bentini, Via Shakespeare, Via Stendhal, Via Corticella, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore.

REGOLARMENTE APERTI I TRATTI: SVINCOLO 7 BIS-SVINCOLO 6 E SVINCOLO 7 BIS-IMMISSIONE TANGENZIALE

Sono state invece annullate le seguenti chiusure notturne:

-annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 novembre;

-annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e lo svincolo di immissione sulla Tangenziale, da Bologna Arcoveggio verso Casalecchio di Reno/A1, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 novembre.