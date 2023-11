Alla quercia monumentale di Correggio si celebra “La Giornata degli alberi”

Anche Correggio celebra la giornata nazionale degli alberi e lo fa di fronte ad uno dei suoi alberi più celebri, o almeno più protetti. Martedì 21 infatti si celebrano gli alberi di fronte alla quercia monumentale di Canolo, che è stata oggetto di lavori l’estate scorsa per la conservazione e la salvaguardia.

E la si celebra con la partecipazione del sindaco Fabio Testi e dell’assessore all’ambiente Giovanni Viglione e con due momenti riservati alla scuola di Canolo, la più vicina alla quercia monumentale. Il primo momento consiste in una serie di letture per i bambini a tema green, mentre il secondo, più spettacolare, prevede una dimostrazione da parte dell’azienda che ha eseguito la potatura di una dimostrazione della tecnica che non prevede, così come accade normale, l’utilizzo di un cestello, ma il tree climbing per arrivare ai rami più alti.

“Con questa giornata – ha dichiarato l’assessore Viglione – festeggiamo gli alberi, ma soprattutto celebriamo la fine dei lavori sulla quercia monumentale, con la realizzazione della staccionata e la messa in sicurezza dell’albero. Il tutto con un finanziamento regionale che ha coperto quasi al 100% le spese. Ora la nostra quercia rientra nell’albo degli alberi tutelati a livello nazionale, continueremo a prendercene cura e lo faremo anche con gli altri alberi del territorio presenti e che pianteremo visto gli enormi benefici che apportano all’ambiente e alla nostra comunità”.