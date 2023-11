Maranello: durante un controllo trovato con un coltello a serramanico lungo 22 cm

Nella giornata di ieri, durante l’intensificata attività dell’Arma dei Carabinieri in ambito provinciale, con controlli estesi alle principali arterie stradali, i militari della Stazione di Maranello, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona per porto illegale di oggetti atti ad offendere.

Nel corso di uno dei normali servizi di controllo del territorio, in quel centro, i carabinieri hanno proceduto al fermo di un’utilitaria con alla guida un 43enne del posto. Dopo il controllo dei documenti di guida e di circolazione, i militari hanno sottoposto a perquisizione il conducente, il quale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 22 cm., occultato nel marsupio che teneva a tracollo, che è stato posto in sequestro con conseguente segnalazione penale all’Autorità Giudiziaria.