Campogalliano: contributi regionali per i danni da grandine del mese di luglio

Fino al 15 dicembre prossimo è possibile, per privati e attività economiche e produttive, presentare le domande di contributo, sotto forma di autocertificazione, per i danni occorsi in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 22 al 27 Luglio 2023, nel territorio di diverse province compresa la nostra.

Nonostante, al momento, non risultino situazioni di questo tipo sul nostro territorio comunale, si segnala un’opportunità ritenuta interessante per chi avesse subito danni da grandine o simili nei giorni indicati. La Regione Emilia Romagna con Decreto del Presidente – Commissario Delegato ha approvato le direttive in oggetto relative alle misure di immediato sostegno riservate a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, risulti compromessa nella sua integrità funzionale, con contributo concedibile entro il massimale di € 5.000 e, per le imprese, le misure necessarie a consentire l’immediata ripresa della capacità produttiva, con contributo concedibile entro il massimale di € 20.000.

Le direttive e relativa modulistica sono disponibili sul sito dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (protezionecivile.regione.emilia-romagna.it) al link:

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-22-27-luglio-2023

I soggetti interessati devono, a pena di irricevibilità, presentare la domanda e la documentazione richiesta al Comune in cui sono ubicati i beni danneggiati entro il termine perentorio del 15 Dicembre 2023.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ ing. Sabrina Simonini: email: protezione.civile@comune.campogalliano.mo.it – tel.: 059/899436