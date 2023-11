A Correggio parte l’Autunno Pedagogico

Primo appuntamento con gli incontri de L’autunno pedagogico. L’itinerario proposto intende accompagnare i genitori, attraverso il dialogo e il confronto, in un percorso di formazione che prevede la partecipazione attiva e la riflessione comune attorno ad alcune importanti tematiche educative.

Il primo incontro, in programma giovedì 16 alle 18 al nido d’infanzia Gramsci di Via Gambara, s’intitola “Educare in natura oggi, tra rischio e opportunità” e vedrà la conduzione di Andrea Ceciliani, Professore ordinario in Metodi e Didattiche delle Attività Motorie, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di Bologna.

“L’Amministrazione Comunale – ha dichiarato l’assessore alla scuola Gabriele Tesauri – è lieta di presentare l’iniziativa dell’Autunno Pedagogico, che propone incontri e dialoghi con le famiglie per promuovere un percorso di formazione condiviso. Riteniamo che il coinvolgimento attivo dei genitori nella crescita e nell’educazione dei propri figli sia fondamentale per la costruzione di una comunità solida e consapevole. I due temi proposti, ‘Educare in natura oggi, tra rischio e opportunità’ e ‘Le regole, termometro dell’autorevolezza genitoriale’, rappresentino questioni di grande rilevanza nell’attuale contesto educativo. L’approfondimento su come educare in armonia con la natura e l’analisi delle regole come indicatori dell’autorevolezza genitoriale sono aspetti cruciali per il benessere e lo sviluppo dei nostri ragazzi. Siamo certi che – ha concluso Tesauri – attraverso il dialogo e la riflessione comune su queste tematiche, potremo costruire un legame ancora più stretto tra la scuola, le famiglie e l’intera comunità. Auguriamo a tutti i partecipanti un’esperienza formativa arricchente e costruttiva: la collaborazione tra istituzioni, genitori e docenti è essenziale per garantire un ambiente educativo che promuova valori, responsabilità e consapevolezza”.

Il progetto di promozione delle competenze genitoriali è promosso dal Coordinamento Pedagogico Distrettuale in collaborazione con Isecs del Comune di Correggio.