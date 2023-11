Modena, “Tutti in Campo per Porta Aperta”

Grande successo per la cena di beneficenza “Tutti in Campo per Porta Aperta” che si è tenuta lo scorso 9 novembre al PalaPanini di Modena, un evento esclusivo dedicato agli sponsor della squadra di Modena Volley e agli amici dell’associazione Porta Aperta, per sostenere un progetto di solidarietà al femminile.

La somma raccolta, circa 14mila euro, infatti, sarà destinata a “Casa di Rut”, la prima casa di accoglienza per donne senza dimora a Modena, che verrà a breve inaugurata, un progetto di accoglienza e reinserimento sociale per donne sole e che non hanno un’abitazione, a cura di Porta Aperta. «Siamo grati a Modena Volley e a tutti gli sponsor della serata per la fiducia nei confronti di Porta Aperta e del nostro operato e per questa occasione di sostegno per noi così importante – afferma Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta Modena – Questa vicinanza ci consente di investire in un nuovo progetto a cui crediamo molto: a Casa di Rut, le donne accolte troveranno una soluzione abitativa adeguata e stabile e, affiancate da educatori professionisti e volontari, affronteranno un cammino di recupero e di reinserimento sociale e lavorativo».

Si ringraziano: Bper Banca (main sponsor della serata), Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, Gruppo Solidarietà Tetra Pak aps, Ingegneria Emiliana, Abitcoop, Arca Lavoro, Brunacci & Partners, CFO Group Srl, Digital Design Srl, Gruppo Donne e Giustizia, Interlanguage, Bulloneria Emiliana srl, Modenamoremio, Playground Srl, RCL Meccanica Srl, Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa (MediaMo, Tellure Rota, Associazione Futuro, CMS Spa, Bertuccia srl), Vania Franceschelli, Atlantic Fluid Tech Srl, Agenzia Generali Modena.