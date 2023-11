Sanità, ecco la proposta di legge inviata dall’Emilia alle Camere: martedì se ne parla a Carpi

«Una legge per tutelare la sanità pubblica» è il titolo dell’incontro in programma martedì prossimo, 14 novembre, per presentare la proposta di legge d’iniziativa regionale approvata questa settimana dall’Emilia-Romagna e inviata al Parlamento. Un testo che, come prevede la Costituzione (art. 121), dovrà essere inserito nell’agenda di una delle due Camere.

Relatori saranno Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, e Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’Azienda Usl di Modena; per l’Unione delle Terre d’Argine, che organizza, sarà presente Alberto Bellelli, Presidente e assessore a Servizi Sociali e Sanitari, mentre per il Comune di Carpi, che ospita, sarà presente Tamara Calzolari, assessora a Sanità e Sociale.

La presenza dei due importanti relatori sarà anche l’occasione per un confronto sui nuovi modelli di riorganizzazione del servizio sanitario e dei sui effetti sul nostro territorio.

L’appuntamento è alle 20:30 nella “Sala delle Vedute” del Palazzo dei Pio, in piazza dei Martiri 68 (accesso dallo scalone dei Musei, nel Cortile d’Onore).

Ingresso libero fino a esaurimento posti; per informazioni: Segreteria del Sindaco, tel. 059649792/4, sindaco@comune.carpi.mo.it