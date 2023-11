Reggio Emilia, ruba in un centro commerciale mentre si trova agli arresti domiciliari: denunciata

Nel pomeriggio di ieri, domenica 12 novembre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto presso un centro commerciale in via Kennedy a seguito della segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di un furto.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti fermavano una donna, una 46enne già nota alle forze di Polizia con precedenti per reati contro il patrimonio, che aveva oltrepassato le barriere con della merce non pagata per un valore complessivo di 228 €. Poco prima la donna era stata notata dagli addetti alla sicurezza del centro commerciale mentre prelevava della merce dagli scaffali per inserirla all’interno di una borsa rigida che portava con sé. Dopo aver preso la merce, la 46enne si dirigeva verso l’uscita “senza acquisti” dove veniva immediatamente fermata.

A seguito delle attività di identificazione, gli operatori appuravano che la stessa si trovava attualmente sottoposta alla misura della detenzione domiciliare con un permesso di allontanarsi dall’abitazione in un determinato orario che risultava essere diverso da quello in cui era stata trovata all’interno del centro commerciale. In considerazione di quanto accaduto, e al termine degli accertamenti di rito, la 46enne è stata deferita in stato di libertà per i reati di furto aggravato ed evasione e successivamente accompagnata presso la sua residenza al fine di ripristinare la misura della detenzione domiciliare.