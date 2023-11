Reggio Emilia: fermato dai derubati dopo un furto notturno in abitazione, arrestato dai carabinieri

Unitamente ad un complice, riuscito a dileguarsi, si è introdotto in un’abitazione di via Ponte Besolario a Reggio Emilia compiendo un furto. Sorpresi dai derubati che si trovavano a letto, i due si sono dati alla fuga asportando una bicicletta elettrica, 5 paia di scarpa Nike e un monopattino. Uno dei malviventi alla guida del monopattino è riuscito a dileguarsi mentre il complice, che ha cercato di fuggire in sella alla bicicletta elettrica, è stato fermato dai derubati e consegnato ai carabinieri della sezione radiomobile, nel frattempo allertati dalle stesse vittime.

Il presunto ladro, dichiarandosi dolorante per le contusioni riportate nelle concitate fasi del suo fermo ad opera dei derubati, è stato quindi condotto in ospedale dai carabinieri venendo dimesso con una prognosi di 5 giorni. In sua disponibilità oltre alla bicicletta elettrica rubata anche 5 paia di scarpe Nike sottratte dall’interno della casa, tutto restituito ai derubati.

Per questi motivi, con l’accusa di furto in abitazione, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato un 40enne residente in città, con diversi precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti poco dopo le 23.00 di ieri notte, quando due pattuglie della sezione radiomobile venivano inviate in via Ponte Besolario a Reggio Emilia dall’operatore in servizio al 112 a sua volta contattato da un cittadino che stava trattenendo un uomo sorpreso a rubare dentro casa. Sul posto i militari trovavano il richiedente che unitamente ad altre due persone stavano trattenendo un uomo che preso in consegna dai militari veniva identificato nel 40enne. Quest’ultimo veniva trovato in possesso di una bicicletta elettrica e di 5 paia di scarpe Nike, il tutto per un valore di oltre 1,500 euro, che aveva rubato dall’interno della casa prima di essere fermato. Lamentando dolori il 40enne, pur in assenza di lesioni evidenti, veniva condotto in ospedale e dimesso con 5 giorni di prognosi. Allo stesso tempo venivano avviate le ricerche del complice riuscito a dileguarsi con un monopattino sempre sottratto dalla stessa casa.