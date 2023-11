Chiusure programmate su A1, A13, A14, Raccordo di Casalecchio e Tangenziale di Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord o di Valsamoggia.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera. lunedì 13. alle 6:00 di martedì 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze. In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Firenze, potrà uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per poi entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio e proseguire in direzione della A1/Firenze.

E, ancora, sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 Brennero-Modena, verso Bologna.

L’area di parcheggio, “Calvetro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa negli stessi giorni ma con orario 16:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria:SS722, SS468, SP185, SP13 ed entrare sulla A22 Brennero-Modena alla stazione di Campogalliano.

Dalle 20:00 lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 novembre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel tratto Reggio Emilia Terre di Canossa Campegine, verso Milano; dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 novembre, sarà completamente chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa sulla A1 Milano-Napoli o di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 14 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la SP3, la SS64, per rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 17 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima, con contestuale chiusura della stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso la A14.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Padova verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, per immettersi sulla A1 Milano Napoli in direzione di Firenze;

da Padova verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna, in direzione Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale;

da Padova verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Bologna San Lazzaro.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 17 ALLE 6:00 DI SABATO 18 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso Padova.

Si precisa che la stazione di Bologna Arcoveggio sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Padova e Bologna; saranno chiusi gli svincoli che dalla Tangenziale di Bologna immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio e chiuso lo svincolo che dalla A14, con provenienza Ancona, immette sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Porrettana, via Guglielmo Marconi, SP3, per rientrare sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Interporto;

per la chiusura dell’entrata di Bologna Arcoveggio, verso Padova: Bologna Interporto, sulla stessa A13;

per la chiusura dell’entrata di Bologna Arcoveggio, verso Bologna: Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

Per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SS16 Adriatica, per rientrare sulla A13 alla stazione di Boara;

per chi è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SP5, per rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice;

-dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Boara, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monselice o Rovigo.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Castel San Pietro o di Bologna Fiera.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ristrutturazione delle pensiline, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Riccione, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini sud o di Cattolica.

******

Sul Raccordo di Casalecchio, nell’ambito delle attività di rifacimento del cavalcavia di svincolo, sarà necessario chiudere la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 9:00 di lunedì 13 alle 6:00 di lunedì 20 novembre, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale o di Bologna San Lazzaro sulla A14 Bologna-Taranto.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio di Reno/AA1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, rotonda Arnaldo Forni, via Paolo Fortunati, Via Antonio Baldacci, rotonda Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, via Francesco Zanardi, via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, viale Vittorio Sabena, rotonda Granatieri di Sardegna, via Prati di Caprara, viale Sandro Pertini, viale Palmiro Togliatti e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale;

dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 novembre, sarà chiuso il tratto tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 6 Castelmaggiore, percorrere la viabilità ordinaria: via Corticella, via Stendhal, via Shakespeare, via Bentini, via Fabbri, via Colombo, per rientrare sulla Tangenziale attraverso lo svincolo 5 Quartiere Lame.