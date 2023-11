Bretella di Fossoli: pubblicato il bando di gara europeo

Un altro importante passo in avanti verso la realizzazione della cosiddetta “Bretella di Fossoli”.

E’ stata infatti pubblicata sull’Albo pretorio dell’Unione Terre d’Argine la “Procedura aperta di rilevanza europea” per determinare l’affidamento dei lavori di completamento della tangenziale nord-ovest nel tratto tra via Guastalla e S.P. 413 Romana Nord (Bretella di Fossoli) e la realizzazione di una rotatoria tra via Guastalla e la Tangenziale B. Losi con il collegamento ciclabile con la zona “autotrasportatori”.

Il bando è stato pubblicato nell’Albo pretorio dell’Unione Terre d’Argine e sulle Gazzette Ufficiali di Unione Europea e Repubblica Italiana, oltre che sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tramite Osservatorio Regionale) e dell’Osservatorio Regionale dei contratti (SITAR)

Il termine per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 18 dell’11 dicembre 2023 (a 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

Tutta la procedura sarà gestita in modalità telematica tramite la piattaforma “SATER”.

Il progetto sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’obiettivo è quello di affidare i lavori entro la primavera prossima.