Reggio Emilia: danneggia il bancomat perché non riceve più il reddito di cittadinanza. Denunciato

Nella serata di giovedì 9 novembre, personale della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia è intervenuto presso la sede di Poste Italiane in via Don G. Andreoli a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa dell’avvenuto danneggiamento del bancomat.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti notavano il bancomat con lo schermo totalmente infranto e la presenza di un soggetto, un 56enne italiano, che sin da subito spontaneamente ammetteva di aver effettuato volontariamente il danneggiamento.

Da una prima ricostruzione, gli operatori appuravano che l’uomo, presumibilmente per cause legate all’interruzione dell’erogazione del reddito di cittadinanza, andava in escandescenze e infrangeva lo schermo del bancomat utilizzando un tubo metallico recuperato da un cantiere presente lungo la via.

Al termine degli accertamenti di rito e ricondotto il soggetto alla calma, il 56enne veniva deferito in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato.