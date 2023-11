I Carabinieri recuperano ingente refurtiva: tre uomini denunciati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione

La scorsa notte, nelle zone a confine tra i territori dei comuni di Medolla e Gonzaga (nel mantovano), sono stati commessi svariati furti in danno di attività commerciali, in particolare di ferramenta, in cui i malfattori trafugavano numerosi attrezzi da lavoro e giardinaggio, e di una lavanderia industriale in cui si impossessavano di denaro contante dalle casse. Con le stesse modalità, ossia la forzatura di infissi, gli ignoti hanno tentato ulteriori furti in altre ditte, in quella che si rivelava una vera e propria notte di impegno operativo per l’Arma.

La pronta reazione di personale dei Carabinieri delle Compagnie di Carpi e Gonzaga, allertato dalle vittime dei furti, ha consentito una serie di veloci accertamenti congiunti che hanno consentito di individuare, in un parcheggio pubblico di Medolla, la presenza sospetta – ancora nottetempo – di un’auto con alcuni individui a bordo che, alla vista dei militari, cercava un repentino allontanamento.

Fermati venivano identificati in tre pregiudicati stranieri, e sul mezzo in loro uso è stata ritrovata parte della refurtiva dei furti. La successiva perquisizione estesa alle loro abitazioni di Medolla, ha consentito il recupero di ulteriore e svariato materiale provento di furti, parte del quale sarà oggetto di approfondimento per successive indagini, che dovranno accertare il coinvolgimento degli indagati in analoghi episodi del passato.

Parte della refurtiva è stata già restituita ai proprietari. Nei confronti dei tre verrà inoltrata alla Procura della Repubblica di Modena una denuncia in stato di libertà per ipotesi del reato di concorso in ricettazione.