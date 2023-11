Controlli straordinari dei Carabinieri delle Compagnie di Modena e Carpi nel fine settimana

Nel fine settimana, i Carabinieri delle Compagnie di Modena e Carpi hanno eseguito attività di controllo straordinario del territorio pianificate in ambito provinciale, incentrando il servizio alla prevenzione e contrasto dei reati predatori, attuando posti di controllo nelle zone maggiormente esposte ad attività illecite.

Nel corso di tali servizi, a San Felice sul Panaro, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un 20enne, trovato in possesso di “hashish”. Il giovane è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura quale assuntore e lo stupefacente sequestrato per la successiva distruzione.

A Modena, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia sono intervenuti presso l’abitazione di un 25enne, rinvenendo nascosti in un ripostiglio, 56 grammi di “marijuana”. Lo stupefacente è stato così sequestrato per le successive analisi ed il giovane denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.