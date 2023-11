San Martino in Rio: furto notturno in farmacia

Poco dopo le 3.30 di questa notte i carabinieri della stazione di San Martino in Rio, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un istituto di vigilanza, sono intervenuti in via Rubiera dove era stato segnalato un furto all’interno di una farmacia.

Giunti sul posto i carabinieri avevano modo di accertare che ignoti ladri previa effrazione di una porta antipanico accedevano all’interno dei locali che ospitano la farmacia asportando dalla cassa un centinaio di euro. Tra refurtiva sottratta e danni arrecati per il compimento del furto, i danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri del paese hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.