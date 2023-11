Polizia di Stato di Bologna arresta un uomo per il reato di tentata estorsione

La Polizia di Stato di Bologna si recava intorno alle 18.00 della giornata di ieri in via Marconi a seguito di una segnalazione di truffa ai danni di un signore classe 1959.

Nello specifico, la vittima riferiva agli agenti che mentre metteva in moto la sua autovettura e procedeva a fare retromarcia, sentiva un gran colpo contro il paraurti dell’auto.

Scendendo dalla stessa si trovava in presenza di due soggetti italiani (classe 1990 – classe 1982), che richiedevano con toni molto accessi del denaro, come risarcimento danno provocato dal finto sinistro stradale.

Considerando il tono della discussione e le richieste fatte dai due soggetti, il proprietario dell’autovettura chiedeva l’ausilio di un portiere di un palazzo e l’intervento degli operatori della Polizia di Stato.

Gli agenti una volta giunti sul posto, identificavano i due soggetti che mostravano una condotta aggressiva nei confronti dell’uomo.

Dai controlli effettuati degli operatori risultava che il più giovane di due aveva numerosi precedenti specifici di polizia e veniva quindi posto in arresto per il reato di tentata estorsione e condotto presso la locale casa circondariale in attesa di giudizio di convalida.

Il secondo uomo, vista la condotta e la richiesta della somma di 100 euro a titolo di risarcimento, veniva invece denunciato in stato di libertà per il reato di tentata truffa.