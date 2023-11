A Casa Corsini “Il duca si diverte”

La Fonoteca Soneek Room di Casa Corsini a Fiorano Modenese, dedicata a Massimiliano “Max” Teneggi, prosegue con gli appuntamenti serali gratuiti di musica e approfondimento che toccano generi, interpreti ed esperienze molte diverse. Il tema centrale della rassegna “Note a margine”, affrontato in varie declinazioni e in differenti periodi storici, è quello della musica e della sua connessione con la marginalità, la disparità di opportunità e il disagio.

Lunedì 13 novembre, alle ore 21.00, tocca a “Il Duca si diverte, Rigoletto no”, una lezione-concerto con musica dal vivo sul Rigoletto di Giuseppe Verdi per comprenderne a pieno il linguaggio musicale ma anche le dinamiche sociali che trovano spazio nell’opera.

Chiuderà la rassegna Nicola Caleffi con “Walk on the wild side” in programma martedì 5 dicembre: una conferenza con ascolti guidati e commentati alla scoperta delle influenze reciproche tra minoranze sociali e le musicalità, a partire dagli anni ’60 e dalla musica di Lou Reed.

La Fonoteca Soneek Room: si trova all’interno di Casa Corsini, a Fiorano Modenese, ed è dedicata a Massimiliano “Max” Teneggi (1966-2010), in arte Soneek Mx Dj.

Teneggi, figura di riferimento per la scena musicale giovanile modenese dagli anni ’80 agli anni 2000, è stato conduttore radiofonico per l’emittente fioranese Antenna Uno Rockstation e dj nei più importanti locali alternativi della provincia (Pakko, Mascotte, Albert Hall, Oasis solo per citare i principali).