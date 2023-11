Raphael Gualazzi con il suo ‘Dreams Tour’ lunedì al Duse di Bologna

Lunedì 13 novembre (ore 21) arriva al Teatro Duse di Bologna Raphael Gualazzi con il suo ‘Dreams Tour’, prodotto e organizzato da Baobab Music and Ethics. Sul palco l’artista presenterà per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album, ‘Dreams’, uscito il 6 ottobre per CAM Sugar, oltre ai successi più noti del suo repertorio e alcune rivisitazioni inedite di album track.

Gualazzi e il suo pianoforte saranno accompagnati da una band, che si cimenterà anche in armonizzazioni vocali a tre e quattro voci, composta da Gianluca Nanni (batteria), Michele ‘Mecco’ Guidi (organo Hammond, tastiera), Luigi Faggi (tromba), Anders Ulrich (contrabbasso, basso elettrico).

Le sonorità di ‘Dreams’ spalancano le porte di un mondo onirico fatto di atmosfere dal respiro internazionale. Musica classica, ritmi African funk con tendenze che spaziano dai Funkadelic ai Parliament, agli Sly and the Family Stone, sonorità Drum&Bass, armonie new soul, influenze jazz di Errol Garner, Thelonious Monk e Coleman Hawkins. Non mancano sentori di musica elettronica, soul e R&B anni ’70 e ‘80 fino ad atmosfere disco che si fondono in un mix di composizioni condite da sintetizzatori analogici, tastiere vintage, percussioni tribali e colori vocali del soul vecchia scuola.

Info: Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it