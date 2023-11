Montecchio: incendio distrugge casetta utilizzata come legnaia

Incendio di una casetta in legno nel giardino di un’abitazione in via Pascoli a Montecchio. E’ successo la scorsa notte intorno alle 23. Sul posto i Vigili del fuoco di Sant’Ilario e una squadra da Reggio Emilia, supportati dai Carabinieri di Sant’Ilario. Le cause del rogo sarebbero accidentali. La casetta, che conteneva legna e qualche attrezzo da giardinaggio, è andata distrutta.