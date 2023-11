Giornate orientative per le scuole medie: partono gli open day

E’ pubblicato sul sito della Provincia di Modena il calendario con l’elenco delle giornate di open day per la scelta delle scuole secondarie, rivolto agli studenti di terza media. I “Saloni di Orientamento” sono organizzati dalla Provincia in collaborazione con i Comuni di Vignola, Carpi, Modena, Castelfranco Emilia, Pavullo nel Frignano e con l’Area Nord, oltre all’Ufficio scolastico provinciale e gli istituti superiori del territorio.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia sottolinea che «abbiamo creato questo spazio affinché gli studenti e le famiglie possano ricevere tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado. In questo momento dell’anno, infatti, sono chiamati a riflettere sul loro futuro ed è importante che conoscano le opportunità che il territorio offre. Abbiamo voluto mettere a disposizione, in questa pagina, informazioni utili sulle scuole superiori della nostra provincia. Investire tempo nell’orientamento – conclude Braglia – è fondamentale perché una scelta consapevole aiuta il processo di crescita e formazione».

Le giornate di open day partiranno sabato 11 novembre a Vignola dalle ore 15 alle ore 19 all’istituto Muratori in via Resistenza e a Finale Emilia all’istituto Frassoni in viale della Rinascita dalle ore 15 alle ore 18.

Sabato 18 novembre invece ci saranno gli le giornate orientative a Carpi al polo universitario in via Carbolani dalle 15 alle 18 e a Modena alla Fondazione San Filippo Neri in via Sant’Orsola e alla chiesa del San Carlo, in via San Carlo dalle 11 alle 18.

Sabato 25 novembre il salone dell’orientamento sarà a Castelfranco Emilia all’istituto Guinizelli, in via Risorgimento dalle 15 alle 18 e a Pavullo nella Sala del Consiglio comunale in piazza Montecuccoli dalle 15 alle 18.

L’ultimo appuntamento sarà a Sassuolo domenica 26 novembre dalle ore 14,30 alle 18,30 all’aula Magna dell’istituto superiore Volta in piazza Falcone e Borsellino e dalle ore 15 alle ore 18,30 al Palapaganelli di via Nievo.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet della Provincia di Modena all’indirizzo:

https://www.provincia.modena.it/temi-e-funzioni/istruzione-scuola/orientamento-iniziative-di-informazione/

ALL’ISTITUTO WILIGELMO DI MODENA UN NUOVO INDIRIZZO

Nell’anno scolastico 2024/2025 all’istituto superiore Wiligelmo di Modena sarà attivato l’indirizzo di studi “liceo scientifico – opzione scienze applicate”, che affiancherà quello attuale di liceo scientifico.

Il nuovo indirizzo, che è stato illustrato nel corso del consiglio provinciale di venerdì 10 novembre, è già stato proposto dal consiglio d’istituto all’Ufficio scolastico provinciale che lo ha acquisito favorevolmente e attende solamente il passaggio in Regione Emilia-Romagna, che avverrà entro la fine del mese.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questo nuovo indirizzo recepisce le esigenze dell’Istituto e amplia l’offerta di studio del territorio, per offrire agli studenti un’istruzione sempre più attenta, testimoniando l’elevata qualità della formazione che i nostri istituti superiori mettono a disposizione della comunità».

Il liceo scientifico Wiligelmo Modena ha 1.114 iscritti distribuiti in 47 classi.

Complessivamente nel territorio modenese ci sono 36.599 iscritti agli istituti superiori per un totale di 1.577 classi, mentre alle scuole secondarie di primo grado (le cosiddette scuole medie) ci sono 19.832 studenti distribuiti in 890 classi. Alla scuola primaria gli alunni sono 27.999 per 1.373 classi e nelle scuole d’infanzia sono 8.587 bambini in 411 sezioni.

Il numero complessivo della popolazione scolastica modenese è pari a 93.017 per 4.251 classi.