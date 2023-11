Domenica e lunedì, al Teatro Comunale Pavarotti-Freni, lo spettacolo di Appennino InCanto

Arriva al Teatro Comunale Pavarotti-Freni il Don Pasquale di Gaetano Donizetti in un format speciale pensato per i più giovani. Lo spettacolo, promosso nel contesto di Modena Città del Belcanto, ha infatti per oggetto la formazione del nuovo pubblico quale componente fondamentale dell’apprezzamento e del futuro della nostra tradizione lirica e musicale. Saranno due le occasioni per assistere all’opera, titolo comico fra i più famosi del repertorio qui presentato in una riduzione strumentale preparata per l’occasione da Giuseppe Pitarresi: domenica 12 novembre alle 17.30, per tutto il pubblico pagante, e lunedì 13 alle ore 10.30 per le sole scuole.

Don Pasquale è la nuova produzione di un percorso che, a partire dal 2017, ha visto portare in scena, con la direzione di Angelo Gabrielli, riadattamenti e riduzioni di celebri titoli di repertorio coinvolgendo nella loro esecuzione centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie come nel caso di La Cenerentola, Il Barbiere di Siviglia, e L’elisir d’amore. Lo spettacolo è stato pensato da Appennino InCanto a misura di bambino e prevede alcune parti salienti interpretate sul palcoscenico da giovani cantanti lirici in abiti di scena affiancate in buca dall’Ensemble da camera del Teatro Comunale di Modena e Conservatorio Vecchi-Tonelli. Tesse la trama dell’opera un eclettico attore, Gianluca Paradiso, che, con l’aiuto di alcuni oggetti di scena, fa da collante fra i vari segmenti della partitura musicale. Il 12 novembre l’iniziativa, della durata di circa sessanta minuti, sarà rivolta alle famiglie con bambini dai 7 anni: il progetto vede la partecipazione di un coro di circa duecento alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Polinago e Lama Mocogno attraverso una formula promossa gli scorsi anni con grande successo da Appennino InCanto, festival che da oltre dieci anni porta l’opera nelle strade e nelle piazze dei comuni ai piedi del Cimone. Rivolta alle scuole è invece la recita di lunedì 13 novembre alle ore 10,30, sempre al Comunale, che prevede la partecipazione degli studenti dalla platea e dai palchi i quali si inseriscono, preparati attraverso il materiale didattico-musicale compreso nel progetto, per cantare in coro alcuni brani dell’opera.

Il cast vocale è formato da Martina Tragni – Norina, Davide Peroni – Dottor Malatesta, Patrizio La Placa – Don Pasquale e Francesco Tuppo – Ernesto; regia, costumi, elementi di scena sono di Alessandro Bertolotti.

L’itinerario didattico è stato accompagnato da una pubblicazione illustrata a cura di Cristina Bersanelli, orientata alla partecipazione degli studenti, con informazioni e curiosità sull’opera, il compositore, il teatro, il canto lirico, l’orchestra e tanto altro.

I dettagli circa le iniziative e le informazioni relative ai biglietti sono reperibili sul sito www.teatrocomunalemodena.it

La cornice di queste produzioni è MusicaSuMisura, rassegna che il Teatro Comunale di Modena propone ogni anno alle scuole e alle famiglie con un cartellone trasversale fra musica, teatro, lirica e danza, presenta come di consueto sia spettacoli fra le novità più interessanti del panorama.