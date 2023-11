Aggredisce i carabinieri per sottrarsi al controllo: un arresto a Modena

La scorsa notte, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro

la persona e il patrimonio, intensificati in virtù dei recenti fatti di cronaca che hanno visto il

centro cittadino e le zone isolate dei parchi battute da gruppi fluidi, i Carabinieri del

Comando Provinciale hanno notato il fare sospetto di tre giovani che, alla loro vista, hanno cercato di allontanarsi per poi darsi alla fuga una volta intimato l’alt.

Dopo un breve inseguimento nelle vie del centro città, uno dei fuggitivi è stato raggiunto e fermato ma, per sottrarsi all’identificazione, ha spintonato e colpito i militari.

L’uomo, senza fissa dimora e con svariati precedenti penali, è stato tratto in arresto per

resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Uno dei militari ha riportato lesioni , venendo affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale di Modena.

Accertamenti sono in atto per risalire ai motivi della fuga, non escludendo che l’interessato,

con gli altri due sconosciuti, fosse in procinto di commettere reati.