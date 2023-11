17enne denunciato per una tentata rapina in corso Adriano a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un 17enne tunisino per il reato di tentata rapina impropria in concorso.

Nella serata dell’8 novembre scorso, alle ore 18.00, la Squadra Volante è intervenuta in corso Adriano, a seguito di una tentata rapina ad opera di cinque ragazzi, ai danni di un giovane di 26 anni. In particolare la vittima, accortasi del furto del suo cellulare, si era avvicinata al gruppetto di ragazzi rivendicandone il possesso. Questi ultimi, dopo aver gettato in un cespuglio il telefono, resisi conto che il 26enne lo aveva recuperato ed aveva richiesto l’intervento della Polizia, lo hanno accerchiato e spintonato per guadagnarsi la fuga e far perdere le loro tracce.

Gli operatori, portatisi subito sul luogo dei fatti, messa in sicurezza la vittima, hanno avviato immediate ricerche al fine di rintracciare gli autori, riuscendo ad individuarne uno, appunto il 17enne, all’interno del parco Pertini. L’indagato, minore straniero non accompagnato, noto a questi Uffici, già assegnato ad una comunità di Modena, dalla quale si era allontanato da tempo, è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici a cura del locale Gabinetto di Polizia Scientifica. Al termine degli accertamenti a suo carico, il minore è stato riaffidato al PRIS di Modena.

Attive indagini in corso per risalire all’identità dei correi.