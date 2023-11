Sassuolo: 15enne brutalmente aggredito da coetanei

E’ finito in ospedale, ricoverato con 30 giorni di prognosi causa una frattura cranica, un ragazzino 15enne di origini marocchine residente a Sassuolo, vittima di una brutale aggressione avvenuta nel pomeriggio di sabato scorso nei pressi di via Regina Pacis a Sassuolo. La vittima, fortunatamente, non corre pericolo di vita. Gli aggressori, due coetanei nordafricani, per colpire il ragazzino avrebbero utilizzato addirittura una morsa. Entrambi i giovani sono stati denunciati per lesioni aggravate al Tribunale dei minori.