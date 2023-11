Sabato e domenica a Casalgrande la Compagnia H.O.T. Minds con il nuovo musical “On Hair”

Sabato 11 novembre alle ore 21 e domenica 12 novembre alle ore 17 presso il teatro De André di Casalgrande, la Compagnia H.O.T. Minds presenta il nuovo musical “On Hair”, liberamente ispirato a “Hairspray”. Lo spettacolo coinvolge un centinaio di giovani artisti eseguendolo interamente dal vivo, facendo incontrare la versione cinematografica con quella teatrale. Attraverso i ritmi coinvolgenti e le coreografie tipiche degli anni ’60 negli Stati Uniti, lo spettacolo guida il pubblico nell’esplorazione di complesse dinamiche sociali e affronta una serie di temi importanti ancora presenti e attuali.

Tracy, una giovane ragazza solare di Baltimora, desidera partecipare al Corny Collins Show come ballerina, ma deve scontrarsi con i canoni di bellezza imposti dalla televisione. Anche sua madre, Edna, e i ballerini afroamericani devono affrontare l’intolleranza della società. Riusciranno Tracy e i suoi amici ad ottenere il successo in Tv, battendosi per l’integrazione e dando via al cambiamento?