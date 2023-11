Paolo Ruffini al Crogiolo Marazzi il 16 novembre

Torna giovedì prossimo, 16 novembre, la Rassegna al Crogiolo, l’ultimo appuntamento con la stagione culturale 2023 del Crogiolo a cura di Mismaonda, grazie alla collaborazione con Marazzi Group.

Giovedì 16 novembre alle ore 21, Paolo Ruffini con “Dal social a sociale” ci accompagnerà in un viaggio tra ironia e riflessioni, qualche volta sognanti, qualche volta amare, per riflettere sui nostri tempi e per invitarci ad essere un po’ meno social e un po’ più sociali.

Ingresso gratuito senza prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili.