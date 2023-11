Nassiriya, domenica a Maranello ricordo dei caduti a vent’anni dalla strage

Maranello ricorda i caduti di Nassiriya. Domenica 12 novembre, a vent’anni esatti dall’attentato terroristico in Iraq, l’amministrazione comunale organizza una cerimonia commemorativa in onore delle vittime.

Il 12 novembre 2003 un attacco terroristico colpì una delle sedi della missione di pace italiana in Iraq. Un attacco dal bilancio tragico: 28 morti dei quali 19 nostri connazionali, tra Carabinieri, militari e civili.

Dal 2011 il Comune di Maranello ne ricorda il sacrificio nel “Luogo della Memoria per i Caduti di Nassiriya”, spazio commemorativo realizzato dall’amministrazione comunale in Via Vignola, di fronte alla stazione dei Carabinieri.

Domenica 12 novembre, presso il “Luogo della memoria”, la cerimonia commemorativa in memoria dei caduti, a vent’anni di distanza dall’attentato: saranno presenti il sindaco di Maranello Luigi Zironi, rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle autorità militari e delle associazioni del territorio.

Alle 9.15 è previsto un momento di raccoglimento con la posa della corona presso il Luogo della Memoria, cui seguirà alle 10 la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di Torre Maina in suffragio di tutti i caduti. Dopo la messa, sul sagrato della Chiesa i bambini e le bambine di torre Maina parteciperanno con il canto dell’inno nazionale e il volo dei palloncini.