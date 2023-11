Il Questore Burdese in visita al Sindaco di Mirandola Greco

Nella tarda mattinata di oggi – Giovedì 9 Novembre 2023 – il Questore di Modena Dott.ssa Silvia Burdese, accompagnata dal nuovo Commissario della Polizia di Stato di Mirandola Giuseppe Madonia, ha fatto visita al Sindaco Alberto Greco. Una visita di cortesia, in vista dell’ormai prossimo trasferimento a Roma della Dottoressa per altri incarichi, divenuta occasione per ringraziare l’Amministrazione per la collaborazione garantita in questi anni.

Nel corso della visita è stata affrontata una riflessione generale in merito alla ripartenza dei lavori di ristrutturazione del nuovo Commissariato di PS presso l’ex GIL, dove troveranno spazio i nuovi locali per gli agenti e le volanti.

“Ci tengo a ringraziare la Dottoressa Burdese per aver non aver mai fatto mancare attenzione alle aree più periferiche fra cui Mirandola e la Bassa Modenese – commenta il Sindaco a margine dell’incontro – Speriamo che i lavori di ristrutturazione della ex GIL possano ripartire quanto prima per poter dotare gli Agenti della Polizia di Stato operano sul nostro territorio di una sede moderna e adeguata alle esigenze attuali”.