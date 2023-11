Giornata dell’Albero domenica alle Salse di Nirano

Si festeggia la Giornata nazionale dell’Albero, domenica 12 novembre, alla Riserva naturale delle Salse di Nirano a Fiorano Modenese.

Appuntamento all’ecomuseo di Cà Rossa, alle ore 14.30, per bambini e ragazzi. Verranno posizionati alcuni semi già in germoglio in vasi realizzati con materiali di recupero. Le piantine potranno essere messi a dimora nei giardini della case dopo l’inverno. I genitori o altri accompagnatori adulti potranno degustare una tisana, leggendo narrazioni e favole a tema all’interno dell’Ecomuseo.

Iniziativa gratuita a cura di Ente Parchi Emilia Centrale.

Prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/prenota-alle-salse. Il form è reperibile sul sito Fiorano Turismo o sulla pagina Fb della Riserva di Nirano.