Castelnuovo, i progetti per le scuole

C’è il laboratorio per la costruzione di burattini, c’è il progetto scacchi per lo sviluppo delle attitudini logico matematiche, ci sono i workshop basati sulla metodologia Lego Serious Play e tanto altro. La Giunta comunale ha approvato il programma di iniziative e progetti rivolti ai plessi scolastici dell’Istituto comprensivo Giacomo Leopardi per l’anno scolastico 2023-2024, che porterà a un investimento complessivo da parte dell’Amministrazione di oltre 30mila euro.

“Tanti progetti che coprono ogni fascia d’età, con finalità educative specifiche e una trasversalità di intenti che va al di là delle deleghe e dei ruoli – precisa Antonia Zagnoni, Assessora alle Politiche scolastiche ed educative del Comune di Castelnuovo Rangone –. In un’ottica di comunità educante, le attività proposte nei laboratori e nelle iniziative che portiamo nelle scuole possono contare su una stretta sinergia tra Amministrazione e istituto scolastico, la piena condivisione con dirigente e corpo docente, un rapporto stretto fatto di dialogo e confronto che fa sì che la singola iniziativa diventi parte del percorso educativo e un’esperienza vissuta appieno dai ragazzi. La risposta positiva da parte dei ragazzi stessi in termini di coinvolgimento ci dà la misura dell’efficacia di questi progetti e sono uno sprone a continuare a fare proposte sempre nuove”.

Nel dettaglio, i progetti finanziati dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Giacomo Leopardi, sono Costruire-Animare-Inventare, laboratorio di costruzione di burattini condotto dall’Associazione “I burattini della Commedia” e rivolto alle scuole dell’Infanzia, il progetto scacchi condotto da Club 64 e rivolto alle classi terze della Primaria, il progetto Lego Serious Play – nell’ambito del progetto “L’Europa dei diritti” – proposto alle classi quinte della Primaria e cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, il progetto “Impari. Educare oltre gli stereotipi di genere” – presentato dall’Associazione Centro Documentazione Donna alle classi quarte della Primaria, le narrazioni di Simone Maretti alle quinte della Primaria in occasione del Giorno della Memoria, il percorso di educazione all’alimentazione “Per mangiarti meglio” promosso in occasione del Superzampone alle classi quarte della Primaria Anna Frank di Montale, il progetto legalità – con lo spettacolo della Compagnia Teatri d’imbarco “La classe dei banchi vuoti” e l’invito all’inaugurazione del murales sulla legalità dell’artista Nicola Alessandrini per le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, il laboratorio musicale “Tra la via Emilia e il rock” della band Flexus, il concorso di disegni per il 25 aprile per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado, lo sportello d’ascolto per studenti, genitori e docenti delle scuole secondarie di primo grado, il progetto cammini d’ambiente per le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, l’accoglienza degli studenti dell’Istituto Ubelka del comune francese di Auriol – gemellato con Castelnuovo – e il concorso Giovane Poeta con il contributo dell’Associazione Dama vivente, entrambi dedicati alle scuole secondarie di primo grado, la conferenza-spettacolo dedicata al gioco d’azzardo patologico “L’azzardo come giocoliere” con Federico Benuzzi per le terze delle secondarie di primo grado e l’iniziativa “Tutti matti per lo sport”, con le società sportive del territorio che presentano le loro discipline ai bambini e ai ragazzi di primaria e secondaria di primo grado. Da quest’anno torna nelle scuole secondarie il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che quest’anno si occuperà del tema del servizio alla comunità con progetti di volontariato dei giovani nei confronti di adulti e anziani, mentre è trasversale a tutte le scuole di ogni ordine e grado il progetto di educazione ambientale, che vede il coinvolgimento anche degli Ecovolontari di Castelnuovo Rangone.